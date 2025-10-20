На Урале отключают телевидение и радиовещание

В Свердловской области на этой неделе будут отключать телеканалы и радиостанции. Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, с 20 по 26 октября в регионе проводят профилактические работы, поэтому некоторые каналы будут временно недоступны для зрителей и слушателей в разных городах.

«Плановое проведение профилактических работ необходимо для выявления возможных неполадок и увеличения срока службы оборудования», – уточнили в РТРС.

Полное расписание отключений доступно на сайте сети.

Екатеринбург, Елена Сычева

