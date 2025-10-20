Главный полицейский Нижнего Тагила ушел в отставку

Полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров ушел с поста начальника ОВД Нижнего Тагила по выслуге лет. Накануне он отметил 65-й день рождения. «В ближайшее время в главке состоится торжественная церемония, где генерал Мешков и другие коллеги тепло поздравят его и с юбилеем, и с выходом на пенсию, вручат памятный подарок», – сообщил пресс-секретарь МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ибрагим Абдулкадыров начинал карьеру в силовых органах с должности оперуполномоченного Тагилстроевского РОВД. В 1990-е годы возглавлял криминальную милицию Пригородного района. За серию раскрытых тяжких преступлений ему досрочно присвоили звание подполковника. В 2007 году Абдулкадыров стал начальником ОВД района, а в 2012 году возглавил гарнизон полиции Нижнего Тагила. За достигнутые результаты награжден рядом ведомственных и государственных наград, в том числе пистолетом Макарова и медалью «За отличие в охране общественного порядка», уточнил Горелых. Также Абдулкадыров является почетным гражданином Нижнего Тагила.

Широко известен полицейский стал в 2016 году, когда неожиданно для всех выиграл праймериз «Единой России» на выборы в Госдуму. Однако партия сняла его кандидатуру по Нижнетагильскому одномандатному округу за нарушения.

После отставки Абдулкадырова врио начальника полиции Нижнего Тагила назначен Дмитрий Абраменко, до этого работавший заместителем УУР ГУ МВД Свердловской области.

Нижний Тагил, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube