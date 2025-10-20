Организаторы марафонов хотят собраться в Екатеринбурге на форум

В Екатеринбурге может пройти форум для организаторов марафонов, с таким предложением выступил победитель этапа Кубка мира по ультратриатлону Swissultra 2260 км, 4-кратный Ironman, участник Чемпионата мира Ironman Владимир Волошин во время своего визита в Екатеринбург. В качестве площадки рассматривается «Академия спорта РМК» в новом квартале «Архангел Михаил».

«Первое, что впечатляет, – это масштаб и количество решений. Здесь можно тренироваться людям, склонным к кардио- и циклическим видам спорта. Хочется верить, что это место станет новой меккой для спортивных и активных людей. Рынок растет, он благоприятный, и классно, что появляются такие пространства, где можно формировать новые комьюнити», – отметил Волошин.

Он отметил, что оборудование зала и площадка для пресс-конференций позволяет провести в Екатеринбурге в 2026 году форум организаторов марафонов и трейловых забегов, который объединит более 400 делегатов из России и стран СНГ.

Екатеринбург, Елена Сычева

