Подросток на питбайке выехал на общую дорогу – и попал в больницу

В Екатеринбурге произошло ДТП с питбайком, которым управлял 15-летний парень. Подросток выехал на дорогу общего пользования на Эльмаше и на нерегулируемом перекрестке попал в аварию – в него въехала женщина на Volvo, которая просто не заметила питбайк, так как у него нет ни фонарей, ни фар.

Подростка увезли на скорой в детскую больницу № 9. О его состоянии не сообщается. Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку по факту ДТП.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube