Подросток на питбайке выехал на общую дорогу – и попал в больницу

В Екатеринбурге произошло ДТП с питбайком, которым управлял 15-летний парень. Подросток выехал на дорогу общего пользования на Эльмаше и на нерегулируемом перекрестке попал в аварию – в него въехала женщина на Volvo, которая просто не заметила питбайк, так как у него нет ни фонарей, ни фар.
Подростка увезли на скорой в детскую больницу № 9. О его состоянии не сообщается. Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит проверку по факту ДТП.
Екатеринбург, Елена Сычева
