Въезд в Академический район украсят архитектурной подсветкой

ГК «КОРТРОС» представила концепцию архитектурной подсветки главного въезда в Академический район Екатеринбурга. Архитектурный акцент въезда в Академический формируют корпуса квартала «Первый Академ». Вместе они создают единый ансамбль, эстетическую составляющую которого выгодно подчеркнет подсветка фасадов. В тёмное время суток въездная группа станет ярким декоративным и функциональным элементом.

«Мы используем акцентное и контурное освещение фасадов, создавая не просто визуально эффектную, но и комфортную и безопасную среду для жизни. Подсветка не должна ослеплять водителей и создавать лишний световой шум. При этом особое внимание уделено пластике фасадов – уникальный проект был специально разработан для каждого фасада отдельно с учетом его особенностей, чтобы подчеркнуть архитектурное разнообразие зданий, их ритм и структуру. Вечернее освещение позволяет воспринимать район не просто как жилую среду, но как целостное пространство с собственным характером, где человеку уютно и безопасно», – пояснил главный архитектор АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Ананьев.

В Академе подсветка есть у всех зданий и работает она в режиме «астротаймер»: включается с заходом солнца и выключается на рассвете. Система автоматически рассчитывает время восхода и заката и регулирует освещение. Настройка привязана к календарю и обновляется ежедневно.

Архитектурной подсветкой оснащены не только жилые дома. В августе этого года было введено в эксплуатацию здание администрации Академического района, также оснащенное архитектурной подсветкой. В вечернее время оно вместе с храмом святых Божиих строителей образует выразительную световую композицию, которая задаёт настроение и подчеркивает индивидуальность района.

