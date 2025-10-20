В Роспотребнадзоре объяснили, отчего зависит активность клещей

В Свердловской области в этом году от укусов клещей пострадали чуть более 29 тысяч человек, среди них 20% – дети. Это ниже прошлогодних показателей, сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

По ее словам, в этом сезоне было зарегистрировано 76 случаев клещевого энцефалита, что в полтора раза ниже, чем в прошлом году. К счастью, все пациенты выжили, в отличие от прошлых лет. Клещевой боррелиоз выявили у 265 человек, что на треть ниже показателей прошлого года.

«Из-за теплой и малоснежной зимы сезон клещевой активности начался несколько раньше, чем обычно. Первый пострадавший от укуса клеща был зарегистрирован уже 12 марта. Мы также собираем статистику по количеству обращений в травмпункты – больше всего их было в 27 муниципалитетах Свердловской области. Клещи были активны в Байкалово, Слободо-Туринском районе, Пышме, Волчанске, Верхней Туре, Новой Ляле, Верхотурье, Карпинске, Ачите, Тугулыме, Таборах, Нижней Туре, Талице, Ирбите и Асбесте. В Екатеринбурге самыми «клещевыми» местами были лесопарки, кладбища и приусадебные участки», – сообщила Анжелика Пономарева.

Эксперт отметила, что природные факторы напрямую влияют на популяцию клещей. Цикл развития этого паукообразного от личинки до половозрелой особи составляет 2-3 года. Клещи зимуют в сухой траве, мхе, коре деревьев, закутываются в перегной как в одеяло. От того, какая будет зима – холодная, снежная или ветреная, – зависит, сколько клещей проснется весной.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

