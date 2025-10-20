Свердловские дзюдоисты стали лучшей сборной на чемпионате России по «президентскому спорту»

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Свердловские спортсмены завоевали 12 медалей, шесть из которых – высшей пробы. По итогам турнира сборная региона заняла 1-е место в медальном зачете личных соревнований. Таким образом, уральцы снова подтвердили звание лучших дзюдоистов в лично-командном зачете среди российских сборных.

За организацию чемпионата заместитель министра спорта Российской Федерации Игорь Сидоркевич наградил президента Свердловской областной федерации дзюдо Сергея Воробьева.

«Во время чемпионата свердловские дзюдоисты показали упорную борьбу и отличные результаты. Впервые в истории российского дзюдо представители одного региона (а в нашем случае одной спортивной школы – СШОР по самбо и дзюдо) завоевали медали в каждой весовой категории. Такой рекорд поставили наши дзюдоистки! А по итогам всех дней соревнований сборная Свердловской области снова подтвердила звание лучшей в лично-командном зачете!» – отметил президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

В ходе личных соревнований статус чемпионов России подтвердили Камила Бадурова, Сабина Гилязова, Карина Ефимова и Валерий Ендовицкий. Также золотые медали у Ольги Мухиной и Михаила Игольникова. Серебряные и бронзовые медали завоевали Ксения Задворнова, Аина Моисеева, Абрек Нагучев, Олеся Ткаченко, Яна Полякова и Валентина Штенцова.

«Президентским спортом» на Урале занимаются свыше семи тысяч человек, а 44 свердловчанина входят в состав национальной сборной по этому виду спорта. Уверен, что впереди у уральской школы дзюдо – новые вершины и победы!» – прокомментировал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, чемпионат России по дзюдо проходил с 16 по 19 октября в Екатеринбурге, на татами Дворца дзюдо были разыграны четырнадцать комплектов наград. В состязаниях приняли участие более 500 дзюдоистов из 63 регионов страны, а Свердловскую область представляли 65 спортсменов. Победители получат 11 млн рублей от Федерации дзюдо России и места в сборной, которая представит страну на Олимпиаде в 2028 году.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube