«Лежали в реанимации на ИВЛ». Восемь свердловчан перенесли тяжелую форму клещевого энцефалита

В Свердловской области в этом сезоне 76 жителей заболели клещевым энцефалитом. К счастью, летальных исходов не было. Но несколько пациентов перенесли тяжелую форму заболевания, все они были не вакцинированы.

«Очаговая форма энцефалита опасна тем, что вирус проникает в центральную нервную систему и поражает двигательные нейроны головного и спинного мозга. С этой формой к нам в «Новую больницу» поступили восемь человек. Из них трое пациентов были старше 70 лет, и в анамнезе не было укуса клеща. В других больницах им ставили диагнозы «пневмония» и «инсульт», после уточнения направляли к нам. Эти пациенты длительное время провели в реанимации, один почти 10 дней находился на ИВЛ», – рассказала на пресс-конференции руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций Марина Топоркова.

Тяжелой формой болели и более молодые пациенты. В реанимации на ИВЛ находился 28-летний екатеринбуржец, которого укусил клещ. Молодой человек не был привит и поздно обратился за медицинской помощью.

Врачам удалось спасти всех заболевших энцефалитом, но у некоторых остался двигательный дефицит. Марина Топоркова подчеркнула, что большинство пациентов не имели прививок. У тех, кто был вакцинирован, болезнь проходила в форме лихорадки без поражения нервной системы.

Как отметил главный внештатный эпидемиолог минздрава Свердловской области Александр Харитонов, охват взрослых прививками составляет 92%, детей чуть меньше – 82%. Бесплатная вакцинация в регионе проводится только детям в возрасте 15 месяцев и пенсионерам старше 60 лет. Врачи ставят бесплатно первую и вторую прививку (между ними должно пройти 5-7 месяцев для выработки иммунитета), а третья ревакцинация проводится за счет собственных средств граждан.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube