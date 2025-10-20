Уральцы могут увидеть в небе редкую комету Lemmon – она вернется через тысячу лет

Самая яркая комета 2025 года станет видна в небе уже этой ночью. Объект C/2025 A6 (Lemmon) 21 октября максимально сблизится с Землей и пролетит мимо на расстоянии 89 миллионов километров. В следующий раз в Солнечную систему комета вернется только через тысячу лет.

Лучшие условия для наблюдений за кометой Леммон складываются для жителей регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты. Екатеринбург находится чуть севернее 56°, кроме того, на Среднем Урале в ближайшие дни прогнозируется ясная погода.

Ожидается, что пика яркости комета достигнет 25-27 октября и будет видна в небе до 2 ноября. Невооруженный глаз различит ее как тусклую звездочку на западном горизонте. В бинокль уже можно будет рассмотреть туманное пятно с ярким ядром и коротким хвостом, направленным от Солнца. Если для наблюдений выбрать место вдали от городской засветки, то комета станет видна уже через несколько минут после заката.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) была открыта 3 января 2025 года. Период ее обращения вокруг Солнца ранее составлял 1350 лет, то есть, в прошлый раз комета пролетала мимо Земли в VII веке. Однако к этому прохождению через Солнечную систему на орбиту кометы повлияла гравитация Юпитера, и теперь ее орбитальный период, по расчетам астрономов, сократился до 1154 лет, сообщает портал Starwalk.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube