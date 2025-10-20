российское информационное агентство 18+

Понедельник, 20 октября 2025, 15:40 мск

Новости Екатеринбург

Синоптики объявили предупреждение о смоге

В Екатеринбурге с сегодняшнего вечера действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях: сухая и безветренная погода будет способствовать образованию смога. «Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в Уральском управлении метеорологии.

Там уточнили, что предупреждение будет действовать всю неделю – до вечера 24 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

