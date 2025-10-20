Синоптики объявили предупреждение о смоге

В Екатеринбурге с сегодняшнего вечера действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях: сухая и безветренная погода будет способствовать образованию смога. «Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в Уральском управлении метеорологии.
Там уточнили, что предупреждение будет действовать всю неделю – до вечера 24 октября.
Екатеринбург, Елена Сычева
