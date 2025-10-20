Водоканал перекроет улицу на Вторчермете

Водоканал Екатеринбурга перекроет улицу на Вторчермете – участок от Щелкунской, 1, до Щелкунской, 16, станет непроезжим почти до конца года – с 22 октября по 20 декабря.

«Это связано со строительством сетей водоотведения. Объезд участка для автомобилистов будет организован по улице Чеверева – Черноусовский переулок – улица Бисертская – переулок Сухановский. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube