Киоски с шаурмой исчезли с улицы Вайнера

В Екатеринбурге с улицы Вайнера убрали киоски с шаурмой. Два ларька размещались в пешеходной части вплотную к забору школы № 10. Местные жители регулярно жаловались на то, что автомобили с продуктами заезжают на тротуары, чтобы подвозить провиант в эти торговые точки. Сейчас проблема решена.

Отметим, в Екатеринбурге нестационарные торговые объекты убирают из разных точек города в соответствии с решением мэрии. В некоторых случаях владельцы НТО судятся с администрацией из-за решения по сносу, но практически всегда решения судов за чиновниками. По данным администрации, под обеспечительными мерами находятся порядка 60 киосков.

Екатеринбург, Елена Сычева

