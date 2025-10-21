Екатеринбург накрыло густым туманом (ФОТО)

Сегодня ранним утром Екатеринбург накрыл густой молочный туман. Видимость на дорогах ухудшилась до 200 метров. Это природное явление наблюдается на всем юго-западе Свердловской области.

«Туман возник в результате поступления на периферию холодного антициклона более теплого влажного воздуха и его конденсации. В течение нескольких часов туман рассеется», – сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Сегодня ночью в Екатеринбурге температура воздуха опустилась до -3,7°, а днем по прогнозу синоптиков потеплеет до +10°.

На работу аэропорта Кольцово туман не повлиял, все самолеты прилетают в вылетают по расписанию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

