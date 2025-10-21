На Урал из Ирана привезли 18 тонн мандаринов с плодовой мухой

На Урал из Ирана завезли мандарины, зараженные плодовой мухой.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, продукция сопровождалась необходимым фитосанитарным сертификатом, подтверждающим её безопасность согласно международным стандартам.

Специалисты Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели необходимые контрольные мероприятия, включающие в себя визуальный осмотр груза, отбор проб и лабораторные исследования.

Согласно лабораторным испытаниям выявлен карантинный вредный объект – средиземноморская плодовая муха.

Собственник товара принял решение провести обеззараживание всей партии цитрусовых – речь идет об обработке 18,6 тонн мандарин. Эта процедура соответствует установленным нормам карантинного законодательства Российской Федерации и направлена на обеспечение биологической безопасности региона, пояснили в ведомстве. После этого цитрусы поступят в продажу.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube