Отца, который забрал у матери ребенка, объявили в федеральный розыск

На Урале в федеральный розыск объявлен отец, который забрал у матери сына и скрылся с ним в неизвестном направлении.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судебных приставов по Свердловской области, в розыск подан

Жиганов Артем Анатольевич 1991 года рождения. С ним находится его сын и полный тезка – мальчику 9 лет.

Согласно решению суда Жиганов Артем Анатольевич обязан передать Жиганова Артема Артемовича его матери для совместного проживания. Отец в добровольном порядке решение суда не исполняет.

Отметим, что ранее приставы уже передавали мальчика матери – это случилось в июне. До августа мальчик прожил с матерью, потом отец снова его забрал и скрылся.

Любую информацию о разыскиваемом ребенке и его отце просим сообщить в ГУФССП России по Свердловской области следующим телефонам: Дежурная часть: 8 343 362 28 68 8-922-228 59 57, 8-902- 586 57 87.

Екатеринбург, Елена Васильева

