Не только туман, но и смог – на Урале объявлено предупреждение о вредных выбросах

Помимо густого тумана, Свердловскую область накрыл еще и смог. Как сообщает Уралгидрометцентр, с 20 часов 20 октября до 20 часов 24 октября на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим четыре дня на Среднем Урале будет действовать предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

Как ранее писал «Новый День», сегодня утром Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области накрыл плотный туман. В Екатеринбурге в последний час он только сгущается, в 11 часов дня видимость в центре составляет 200 метров.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube