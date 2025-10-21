Пьяный житель Улан-Удэ вместо самолета попал в полицию

30-летний уланудинец вместо самолета попал в линейный отдел полиции аэропорта Кольцово.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, инцидент случился 19 октября. В ЛОВД поступил сигнал, что к выходу на посадку в самолет требуется полицейский наряд. Транспортные полицейские вышли на место, где задержали ранее не имевшего проблем с законом 30-летнего жителя города Улан-Удэ.

Установлено, что на посадку мужчина прибыл с явными признаками опьянения, в результате чего представители авиакомпании отказали пассажиру в перелете и вызвали правоохранителей.

Сотрудники полиции доставили нарушителя в дежурную часть и направили на освидетельствование. Согласно заключению экспертизы, в выдыхаемом воздухе задержанного обнаружен алкоголь – 1,52 мг/л.

В отношении доставленного полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». В качестве наказания мужчине предстоит оплатить штраф.

Екатеринбург, Елена Васильева

