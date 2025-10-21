Со следующей недели у школьников начинаются 11-дневные каникулы

У школьников идет последняя учебно-аттестационая неделя. Согласно графику, который утвердило Минпросвещения РФ, осенние каникулы для школ, работающих по четвертной системе обучения, пройдут с 25 октября по 2 ноября.

Это решение учитывает праздничные дни, такие как День народного единства, который отмечается 4 ноября. Таким образом, школьники смогут отдохнуть непрерывно 11 дней, начиная с 25 октября. За парты учащиеся вернутся 5 ноября и будут учиться до новогодних каникул.

Для школ, использующих другие системы обучения, такие как триместровая или модульная, даты каникул могут отличаться. Например, в некоторых регионах осенние каникулы могут быть разделены на два периода: с 4 по 12 октября и с 15 по 23 ноября.

Как отмечает корреспондент «Нового Дня», в туристических агентствах традиционно отмечается рост спроса на путевки в Египет, где еще продолжается пляжный сезон. Пользуются спросом недорогие путевки в Турцию в отели с бассейнами с подогревом. Есть спрос и на путешествия в пределах России – например, на осенние туры в Санкт-Петербург, Калининград. Но о билетах и проживании стоило позаботиться заранее – билеты к датам каникул выросли в цене, а многие отели встали на бронь.

Екатеринбург

