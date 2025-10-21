В реке Иса погибло почти полторы тонны рыбы – возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Иса. По данным надзорного ведомства, в результате замора погибло примерно 37,4 тысячи особей, общая масса погибшей рыбы – свыше 1,3 тонны. В результате этого животному миру, согласно методикам расчета, причинен ущерб в размере свыше 5,6 млн рублей.

По факту ЧП были проведены исследования, установлено, что водные биоресурсы погибли в результате превышения в воде концентрации аммоний-ионой и нитрит-ионов. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 250 УК РФ – загрязнение вод, повлекшее за собой массовую гибель животных

Нижний Тагил, Елена Васильева

