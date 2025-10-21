Свердловский Роспотребнадзор: ситуация с ОРВИ управляемая

В Свердловской области снижается заболеваемость острыми респираторными инфекциями. За прошлую неделю было зарегистрировано 28 тысяч случаев ОРВИ по региону, из них 14 тысяч – в Екатеринбурге. По-прежнему более половины заболевших – дети, но в целом уровень заболеваемости снизился на 3%. «Специалисты расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую», – сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования показали, что в популяции доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, Covid-19 и аденовирусы. В образовательных, социальных и медицинских учреждениях принимаются дополнительные меры для профилактики ОРВИ, уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

