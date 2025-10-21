Суд отказал банку во взыскании долга по наследству

Артемовский городской суд рассмотрел нетипичное дело о взыскании долга. ПАО «Совкомбанк» требовал от родственников умершей заемщицы вернуть кредит в размере более 80 тысяч рублей. Но суд отказал в удовлетворении иска.

Как пояснили в пресс-службе суда, жительница Артемовского с 2020 по 2023 годы оформила в разных банках несколько кредитов. Но вскоре женщина умерла. В наследство мужу и сыну она оставила 3/10 доли в квартире, а также им перешли долги перед финансовыми учреждениями.

По решению суда, родственники должны были выплатить кредиты, взятые умершей, но в пределах стоимости наследственного имущества. Рыночная цена доли в квартире составила 397 198 рублей. Эта сумма пропорционально была взыскана в пользу «Сбербанка» и коллекторской организации «Центр финансово-юридического консалтинга», которые раньше подали иск. В январе 2025 года муж и сын в полном объеме выплатили этот долг, и приставы закрыли исполнительное производство.

Летом 2025 года в Артемовский суд обратилось с иском ПАО «Совкомбанк». Общество просило взыскать с наследников умершей женщины долг по кредиту в размере 80 994 рублей и 4 тысячи рублей госпошлины. Рассмотрев дело, суд постановил, что предельную сумму долга наследники уже выплатили. Поэтому оснований для удовлетворения иска нет. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

