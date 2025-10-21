«Львят» отправят в Солнечный микрорайон

Трамваи «Львенок» будут ездить не только по центру Екатеринбурга, но и в отдаленные районы, сообщает близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное». В частности, планируется, что он будет возить пассажиров в Солнечный на маршруте № 9, который курсирует от остановки Лучистой до метро «Ботаническая».

Напомним, ранее власти не хотели запускать новые трамваи через Вторчермет из-за малолетних вандалов, которые портят оборудование и кошмарят кондукторов и пассажиров.

Екатеринбург, Елена Сычева

