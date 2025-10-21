Суд отправил под арест таксиста, стрелявшего в пассажира

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия отправил под арест таксиста Дмитрия Никишина, обвиняемого в покушении на убийство пассажира.

18 октября на улице XXII Партсъезда мужчина вступил в конфликт с клиентом и, по версии следствия, четыре раза выстрелил ему в грудь из незарегистрированного травматического пистолета. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. Никишину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ. Он заключен под стражу по 18 декабря 2025 года включительно.

Друзья обвиняемого утверждают, что действия таксиста были вынужденной самообороной. По их словам, Никишин отказался везти пьяную компанию, после чего возникла драка. Как сообщает «4 канал», у 46-летнего Дмитрия есть двое детей и гражданская жена. Он имеет судимость, отбывал наказание с 2015 по 2019 год. До происшествия работал специалистом в службе безопасности и подрабатывал в такси.

Фото: Орджоникидзевский районный суд

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

