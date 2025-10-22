В Серове велосипедист погиб под колесами машины

ГАИ устанавливает причины смертельной аварии, произошедшей на 40-м км автодороги Серов – Сосьва – Гари.

По данным пресс-службы ведомства, 21 октября около 17 часов вечера 51-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz, ехавший со стороны Сосьвы в Серов, сбил 52-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Велосипедист, житель деревни Морозково, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия скорой. Водитель с 26-летним стажем вождения ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 7 раз. По итогам освидетельствования, состояние опьянения у него не установлено.

Мужчина пояснил автоинспекторам, что велосипедист двигался посередине проезжей части и резко начал поворачивать налево. Состояние погибшего, не имеющего нарушений ПДД, в момент ДТП будет установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В ГАИ отметили, что проезжая часть в месте ДТП не имеет дорожных знаков, у нее низкая обочина и нет тротуара. В адрес обслуживающей организации направлено предписание об их устранении. Сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной службы проведены все необходимые процессуальные действия, назначено проведение расследования для установления всех обстоятельств произошедшего.

Серов, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube