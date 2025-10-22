ГАИ предупреждает – на дорогах сейчас очень опасно

ГАИ Свердловской области выступила с обращением к водителям и пешеходам. В связи с резкими перепадами температур днем и ночью на дорогах образуется тонкая ледяная корка – гололед. Она опасна как для машин, так и для пешеходов, поскольку тормозной путь машин, к примеру, увеличивается в разы, и тормозить не помогают даже шипы на колесах.

Чтобы не попасть в ДТП, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а лучше снижать скорость до минимума. Кроме того, необходимо увеличивать дистанцию между транспортными средствами в 2-3 раза, отказаться от резких поворотов и обгонов.

«Помните о пешеходах! Человек может поскользнуться и упасть на проезжей части. Владельцам летней резины: такие поездки крайне опасны. Отложите поездку до прогрева дорог! Совет пешеходам: переходите дорогу только в установленных местах. Не торопитесь и смотрите по сторонам. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Не перебегайте! В гололед остановиться мгновенно невозможно», – напомнили в ГИБДД Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

