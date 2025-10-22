Женщине оторвало руку на производстве сэндвич-панелей – под суд пойдет начальник цеха

В Качканаре в суд ушло уголовное дело о тяжелом травмировании на производстве.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в июле 2025 года начальник производства по изготовлению сэндвич-панелей допустил к работе женщину, которая не прошла обучение, в том числе по технике безопасности, и не имела соответствующего медицинского допуска.

Прокуратура также выявила, что оборудование на производстве работало без необходимого ограждения, что создавало риски для сотрудников. В результате допущенной халатности женщина-разнорабочая попала в работающий станок, где ей оторвало верхнюю треть правого предплечья, параллельно она получила рваную рану правого плеча, перелом наружной трети правой ключицы, трехлодыжечный закрытый перелом правого голеностопного сустава с наружным вывихом стопы. Эксперт сделал вывод, что здоровью пострадавшей был причинет тяжкий вред. Обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело направлено в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.

Качканар, Елена Васильева

