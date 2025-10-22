Сезон аллергий в Свердловской области закончен, а очереди к врачам остались

Сезон аллергий в Свердловской области закончился – станции мониторинга пыльцы не отмечают наличия в воздухе аллергенов, появляющихся при цветении растений. Однако к профильным врачам по-прежнему попасть непросто, запись идет на месяц вперед, а к особо популярным специалистам – и за два.

«У ребенка подозревают поллиноз. Аллерголог советовал записаться на аллергопробы, когда цветение растений закончится. В итоге смогли записаться только на самый конец ноября. До этого все даты уже расписаны», – рассказывают екатеринбуржцы.

В больницах врачи объясняют это тем, что сейчас самое время для сдачи анализов на выявление аллергенов, поскольку в сезон цветения они не показательны. Поэтому сейчас такой ажиотаж на запись к профильным докторам.

Екатеринбург, Елена Васильева

