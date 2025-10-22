Рецидивист, зарезавший двух человек в Екатеринбурге, получил 20 лет колонии

В Екатеринбурге суд огласил приговор Алексею Рыжкову, убившему двух человек во время застолья. Один из погибших, как утверждают СМИ, был племянником бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Преступление произошло в ноябре 2024 года в квартире на улице Первомайской. Ранее судимый Рыжков был в гостях у своей бывшей, 42-летней Ольги Федотовой, и выпивал вместе с ее новым сожителем Алексеем Куйвашевым. В какой-то момент между ними произошла ссора. Как рассказал подсудимый на допросе, хозяйка высказала ему претензии за то, что он в прошлом избивал ее, и попросила своего нового кавалера отомстить за него. После чего началась драка. Рыжков жестоко избил обоих и зарезал их кухонным ножом. Затем мужчина забрал банковскую карту женщины и расплатился ею в магазине, приобретя товар на 323 рубля 34 копейки, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Намереваясь скрыться, убийца решил уехать в другой регион на своем автомобиле ВАЗ, который приобрел с рук летом того же года. Но так как он был пьян, его стало клонить ко сну, и он свернул в лес возле ЕКАД. Проснувшись утром 21 ноября, Рыжков продолжил свой путь. На трассе в Красноуфимском районе его задержали полицейские.

В ходе судебного следствия Рыжков не признал себя виновным ни в убийстве, ни в краже. Но в суде его вина была доказана полностью. Он признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Также судом удовлетворены гражданские иски в пользу троих потерпевших – по 2 миллиона рублей в пользу каждого.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube