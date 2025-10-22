Владельцев земли предупредили, за что могут отобрать их участки

Собственников земельных участков предупредили, что за нарушение правил содержания они могут лишиться своей собственности. Для этого нужно лишь не следить за тем, что происходит на вверенной земле. Речь идет в том числе о частных лицах, которые владеют небольшими наделами на землях ИЖС или сельхозназначения.

Если в течение трех лет с момента приобретения участка земля не осваивается, это приравнивается к нарушению. Первые три года действует мораторий на санкции, затем следует предупреждение. С момента его получения у собственника земли есть 30 дней, чтобы устранить недочеты, иначе – штраф до 50 тысяч рублей, а затем и изъятие участка с последующей его продажеq на публичных торгах.

Следить за тем, используются земли по назначению или нет, должны органы местного самоуправления и Росреестр. Так, если на участке больше половина площади захламлена мусором или поросла сорняками выше метра, если на нем есть дикорастущие деревья или кусты, которые засоряют территорию, если на нем есть разрушенные или аварийные постройки и, напротив, если не ведется строительства зданий или объектов и они не зарегистрированы в установленные сроки, то все это считается нарушениями.

Напомним, правила использования земель собственниками действуют с 1 марта 2025 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

