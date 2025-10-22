На полях осталось еще 4 процента зерновых и картофеля – уборочная кампания в УрФо почти завершена

Уборочная кампания в УрФО практически подошла к концу. На полях округа еще остается порядка 4% зерновых и картофеля, а также около 15% овощей, выращиваемых в условиях открытого грунта.
На сегодняшний день намолочено более 6,5 млн тонн зерна, накопано 665 тыс. тонн картофеля, собрано 138 тыс. тонн овощей, урожайность по всем позициям превышает прошлогоднюю, сообщает пресс-служба уральского полпредства.
Екатеринбург, Елена Васильева
