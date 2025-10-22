На Урале в десять раз снизят плату за аренду земли для участников СВО и их семей

В Свердловской области расширился список льгот для участников СВО и их семей.

Как сообщал в своем телеграм-канале губернатора Денис Паслер, с 1 января 2026 года стоимость аренды земли для данной категории льготников снизится в 10 раз. «Льгота распространится на участки, предоставленные без торгов – то есть не для предпринимательства, а под индивидуальное строительство, садоводство, огородничество и гаражи для личных и семейных нужд. Чтобы оформить льготу, достаточно обратиться в местную администрацию и представить подтверждающие документы», – поясняет Паслер. – Важно, чтобы у ребят, которые защищают Родину, и их близких была уверенность в завтрашнем дне. В регионе действуют программы переобучения и трудоустройства, компенсации работодателям, социальные выплаты на приобретение земельных участков. Получить новые компетенции и начать гражданскую карьеру ветеранам СВО помогает программа «Управленческие кадры Урала»».

Екатеринбург, Елена Васильева

