«Это ностальгия по тем временам». Россияне скупают культовые телефоны прошлого

В России новый всплеск интереса к культовым моделям кнопочных телефонов, которые были популярны в середине и конце нулевых, но в те времена стоили дорого, поэтому их могли позволить себе не все. Сейчас модные некогда «слайдеры» и «раскладушки» может позволить себе практически любой.

«В основном, берут те, кто ностальгирует по тем временам. Говоря модным языком, это те, кто удовлетворяют потребности своего внутреннего ребенка. Либо просто по приколу, либо кому реально нужна звонилка без интернета и камеры. Берут как запасной телефон, так как заряд на них держится дольше, чем на смартфонах. Берут те, у кого есть вторая симка для авторизации на «Госуслугах» и в банковских приложениях. Аудитория разная, но вот параноиков в духе Стивена Кинга не встречалось», – рассказал «Новому Дню» продавец онлайн-магазина сотовой техники Михаил.

По его словам, особой популярностью пользуются слайдеры «Нокиа» и подделки под «Верту» (премиальный бренд мобильных телефонов, которые изготавливаются вручную, реальная стоимость начинается от нескольких сотен тысяч рублей и доходит до миллионов). «Средняя цена от 3 до 5 тысяч рублей, но, конечно, есть и более дорогие модели», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

