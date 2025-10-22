Свердловская область попала в топ-5 регионов для путешествий на ноябрьские

В ноябрьские праздники россияне отправятся в путешествия по России. В числе лидеров-направлений – Тюменская, Кемеровская, Мурманская, Ростовая и Свердловская области. Таковы данные анализа сервиса «Яндекс.Путешествия». В этих пяти регионах самые выгодные предложения на места размещения. Так, в Свердловской области средняя цена бронирования отеля за ночь составляет 7920 рублей. Причем это меньше на 15% в сравнении с прошлым годом.
«Количество заказов на осенний отдых с детьми выросло на 17% по сравнению с прошлым годом. Семьи будут останавливаться в отеле на 2-3 ночи», – сообщили составители рейтинга.
Екатеринбург, Елена Сычева
