Автомобилистам напомнили про штрафы за выброшенные шины

Уральским автомобилистам напомнили о штрафах за выброшенные шины. Старые покрышки относятся к опасному виду отходов, 4 класса, поэтому их нужно сдавать на переработку и утилизацию только в специализированные организации: выбросить шины с обычным мусором на контейнерную площадку нельзя, напомнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

«Шины разлагаются сотни лет, причиняя огромный ущерб экологии, поэтому требуют особой утилизации. В соответствии с законодательством, для нарушителей предусмотрены штрафы: гражданам – до 4 тысяч рублей, предприятиям – до 400 тысяч рублей», – уточняет пресс-служба мэрии.

В Екатеринбурге изношенную резину принимает «Спецавтобаза» на площадке на Посадской, 3, ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Единственное ограничение – шины не должны быть загрязнены ГСМ, грунтом или краской, т.к. в таком случае их нельзя переработать. По данным пресс-службы предприятия, за последний год автомобилисты Екатеринбурга привезли на переработку 10 тысяч комплектов шин, все их отправили на переработку: из бывших колес сделали резиновую крошку. В свою очередь, из нее изготавливают коврики и брызговики для автомобилей, добавляют ее в гидроизоляционные материалы, а также в асфальт при дорожном строительстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

