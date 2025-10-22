российское информационное агентство 18+

Мэрия запустит бесплатные автобусы к мемориалу жертв политических репрессий

В воскресенье, 26 октября, уральцы почтят память жертв политических репрессий, погибших в 1930-1950 годы. Траурная панихида состоится на 12-м километре Московского тракта у мемориала «Маска скорби». Чтобы все желающие смогли добраться до места проведения панихиды, администрация Екатеринбурга предоставит два бесплатных автобуса.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы отправятся в 12:00 от главного входа городской ратуши (проспект Ленина, 24а). Мероприятие начнется в 13:00, после его завершения участники так же организованно смогут уехать обратно к площади 1905 года.

Скульптурная композиция «Маски скорби: Европа – Азия» работы Эрнста Неизвестного расположена неподалеку от одного из самых массовых захоронений репрессированных на Урале. Мемориал был установлен в 2017 году за счет средств городского бюджета и пожертвований горожан. На плитах памятника размещены фамилии, даты рождения и смерти более 18,5 тысячи человек – жителей Свердловской и Пермской областей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

