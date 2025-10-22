Зоозащита ищет новых хозяев бойцовской собаке – старого арестовали

В Екатеринбурге «Зоозащита» ищет новых хозяев собаке породы кане корсо, поскольку предыдущего владельца арестовали. Сейчас восьмилетняя собака по кличке Уголек находится в отделе полиции № 3. Однако ей нужен дом или хотя бы качественная передержка, пока не найдутся новые хозяева.

Отметим, кане корсо достигает 70 см в холке, весит порядка 50 кг. Собаки этой породы живут 8-10 лет. Они не подходят для неопытных владельцев, требуют длительных прогулок, упражнений на выносливость и интеллект.

