В «студенческой столице» не оказалось ни одной детской комнаты в вузах

В Екатеринбурге, который власти пытались активно продвигать как столицу студенчества, не оказалось ни одной детской комнаты в вузах – их почти два года назад анонсировало Минобрнауки в рамках нацпроекта «Семья». Предполагалось, что там смогут оставлять детей студентки и преподаватели на время занятий.

По данным министерства, таких комнат сейчас насчитывается 207 при вузах всей страны. Их число должно вырасти до тысячи, но только к 2030 году. «Создание комфортной среды для студенческих семей – один из главных приоритетов работы Минобрнауки. Мы создаем необходимые условия для молодых родителей, реальными инициативами и делами показываем готовность государства оказывать им помощь», – ранее заявляла глава ведомства Ольга Петрова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube