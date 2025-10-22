Екатеринбуржец требовал компенсации за арест – считал, что участковый относится к нему предвзято

Житель Екатеринбурга пытался обжаловать административный арест за нарушение общественного порядка, обвинив участкового полицейского в предвзятости.

В начале октября этого года Александр устроил скандал во дворе дома на улице Посадской. Мужчина был пьян, громко матерился и размахивал руками. Он никак не реагировал на просьбы успокоиться, даже когда участковый полиции предупредил его о возможности применения физической силы. В итоге за выражение неуважения к обществу и неподчинение полицейскому на Александра был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Вердикт Верх-Исетского суда был суров – мужчина получил 14 суток административного ареста.

Екатеринбуржец обжаловал постановление в Свердловском областном суде. Он просил снизить срок ареста до 5 суток и требовал компенсации за лишние отбытые сутки в ИВС. Мужчина утверждал, что был в легком опьянении и ничего противоправного не совершал. В жалобе он указал, что сотрудник полиции испытывает к нему неприязнь, так как за последние полгода участковый уже шесть раз составлял в отношении него административные протоколы.

Свердловский областной суд не установил какой-либо личной заинтересованности участкового в исходе дела. Буйное поведение Александра в день задержания подтвердилось показаниями свидетелей и письменными объяснениями понятых. Изучив доводы жалобы, суд оставил постановление районной инстанции без изменения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

