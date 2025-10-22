Коммунальщики Екатеринбурга перешли на зимний режим работы

Службы благоустройства Екатеринбурга подготовили уборочную технику к предстоящему снежному сезону. Для чистки города в условиях минусовых температур переоборудовали 370 из имеющихся 397 машин. Оставшиеся машины, дорожные и тротуарные пылесосы будут чистить мегаполис от пыли до выпадения осадков, сообщил замдиректора департамента благоустройства Павел Зыков в эфире радио «Город FM».

Коммунальщики очистили от мусора снежные полигоны. Всего в городе 10 полигонов, их общая площадь – около 21 гектара. Этого достаточно для вывоза среднестатистической нормы осадков со всего города, уточнил чиновник. В прошлом году убранный снег на полигоны кроме ДЭУ доставляли также шесть управляющих компаний. Для них по распоряжению мэра была отменена плата за пользование.

В городских службах пополнили запасы противогололедных материалов и топлива и заключили контракты с подрядчиками на предоставление дополнительной техники и недостающих кадров – водителей и дорожных рабочих.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

