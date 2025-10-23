Коллекторы заплатили 100 тысяч за 29 звонков, 4 СМС и 8 голосовых

Штраф за назойливость заплатят коллекторы, которые одолевали должницу из Новоуральска.

Как сообщили «Новому Дню» в службе судебных приставов по Свердловской области, в ведомство с жалобой обратилась женщина. Она рассказала, что взяла микрокредит и не расплатилась вовремя.

Коллекторская организация, пытаясь взыскать долг, использовала несколько способов для связи с заемщицей. В течение двух недель коллекторы совершили 29 телефонных звонков, направили 4 СМС, 8 голосовых сообщений и одно почтовое уведомление.

Иногда количество звонков достигало четырех раз в сутки, что является нарушением требований Федерального закона № 230-ФЗ. Коллекторская организация привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Штраф в размере 100 тысяч рублей выплачен в бюджет государства в полном объеме.

Новоуральск, Елена Васильева

