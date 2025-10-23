Из-за поврежденного кабеля задержано 10 трамвайных маршрутов

В Железнодорожном районе сегодня утром встали трамваи. В 07:55 пропало напряжение на трамвайных сетях по улице Челюскинцев и в Пионерском поселке. Из-за этого было задержано движение сразу нескольких трамвайных маршрутов: № 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 20, 23.

Причиной стал поврежденный из-за изношенности кабель на линии «Вокзал», сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Сейчас идут работы по ремонту и замене сети.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

