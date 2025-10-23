Как монтируют гигантскую горку в ЦПКиО (ФОТО)

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурга продолжается подготовка к новогодним праздникам. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», рабочие монтируют гигантскую 17-метровую горку. Она является одним из главных центров притяжения горожан и гостей столицы уже не первый год. Сейчас собираются алюминиевые конструкции сооружения. О заливке льда речи пока быть не может – в Екатеринбурге накануне днем было почти 10 градусов тепла.

Площадка, где ведется монтаж конструкций, огорожена, поэтому проход от центральной аллеи к выходам к ЖК Clever Park и Общественному огороду возможен только через памятник Маяковскому. Также временно закрыт бесплатный общественный туалет.

Напомним, что в прошлом году в ЦПКиО помимо гигантской горки на новогодние праздник также был залит большой каток «Северное сияние» объемом 11 тысяч квадратных метров льда, обновлена новогодняя иллюминация, работала и лыжная трасса. О планах на этот год в ЦПКиО пока не объявляли.

Екатеринбург, Елена Васильева

