Жога провел совещание по ситуации в Копейске: там снова выросло число жертв

Уральский полпред Артем Жога провел экстренное совещание, посвященное ЧП в челябинском Копейске. Напомним, что накануне поздно вечером на одном из предприятий города произошла нештатная ситуация, со взрывами и возгоранием. Как сообщил Артем Жога, на данный момент погибшими считаются 10 человек. Ранее утром губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщал о 9 погибших и 5 тяжело раненых.

«Этой ночью на одном из предприятий в Челябинской области произошел взрыв. Совместно с губернатором Алексеем Текслером провели заседание оперативного штаба, заслушали доклады экстренных служб. Трагедия унесла жизни десяти человек. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Врачи сейчас оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пострадавшим. Желаю им скорейшего восстановления! На месте инцидента идет поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Причины произошедшего устанавливаются. Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет. Держу ситуацию на личном контроле. Подчеркиваю: делается все возможное. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка. Урал скорбит вместе с вами!» – написал Артем Жога в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Васильева

