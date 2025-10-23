Врачи предупреждают об опасности холодовой аллергии

Врачи предупреждают уральцев об опасности холодовой аллергии.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Минздрава по Свердловской области, дерматологи ставят такой диагноз все чаще. Он проявляется в осенне-зимний период и не имеет ничего общего с пищевой аллергией, а если не лечить – может быть опасен для жизни. При признаках холодовой крапивницы нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Холодовая крапивница проявляет себя в виде кожных высыпаний после контакта с холодом. Провокаторами реакции могут стать низкая температура воздуха, воды или просто холодные предметы.

В симптомах указаны: покраснение кожи, зуд, отёки и волдыри, которые напоминают ожог крапивой, чувство жжения, плотные участки сыпи на коже. В некоторых случаях аллергия сопровождается ринитом и другими симптомами.

Высыпания появляются на открытых участках тела – лице, шее, кистях, иногда в зоне декольте. Они могут держаться от 30 минут до нескольких часов и проходить как после лечения, так и без каких-либо специально принятых для этого мер.

В более тяжёлых случаях возможно развитие общих симптомов, свойственных и другим видам аллергических реакций. Это озноб, слабость, тахикардия, отёк языка и гортани, затруднённое дыхание. Также может появиться головокружение, а артериальное давление может снизиться.

Лечение подбирается индивидуально исходя из тяжести симптомов и наличия сопутствующих заболеваний. Полного излечении достичь невозможно, можно только снизить неприятные проявления и улучшить качество жизни.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube