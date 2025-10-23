ЕВРАЗ показал на выставке свои сверхпрочные стальные шары

В Екатеринбурге проходит профильная выствка «Рудник». На ней ЕВРАЗ представил коллегам свою уникальную линейку стальных мелющих шаров «Шармакс» для обогатительных предприятий.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа, производственные мощности компании на Урале и в Сибири превышают 350 тысяч тонн шаров в год различных размеров и параметров. Инновационная разработка ЕВРАЗа – шары с повышенными эксплуатационными свойствами, превосходящие пятую группу твердости по ГОСТу. Уникальные характеристики подтверждают патенты, полученные компанией в августе. Высокие эксплуатационные характеристики были достигнуты благодаря специально разработанному химическому составу стали и особой внутренней микроструктуре каждого изделия.

С учетом растущего рынка ЕВРАЗ намерен создать линии по штамповке высокопрочных шаров и выпуску литых шаров с содержанием хрома до 25%. Они будут производить высококачественные шары пятой группы твердости и выше. Клиенты получат доступ к штампованным и высокохромистым литым шарам, а также дополнительным объемам шаров, изготовленных методом поперечно-винтовой прокатки.

«ЕВРАЗ поставляет стальные мелющие шары практически на все крупные обогатительные предприятия России, занимая лидирующие позиции в этом сегменте, – отметил директор по продажам промышленного сортамента ЕВРАЗ ТК Дмитрий Барашков. – Мы сотрудничаем с предприятиями стран СНГ и осваиваем новые рынки. Компания планирует расширение продуктового ряда и увеличение объемов производства на 200-250 тыс. тонн шаров в год в связи со строительством новых мощностей на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК».

Сегодня ЕВРАЗ успешно выполняет заказы на шары для предприятий черной металлургии и разрабатывает специализированные решения для обогащения цветных и драгоценных металлов. Компания развивает собственный научно-исследовательский центр для улучшения продукции и уделяет особое внимание сервисному направлению. Так, ЕВРАЗ готов предоставлять промышленным предприятиям экспертные услуги, помогая подбирать шары оптимальной крупности и марки стали в зависимости от задач заказчика.

Екатеринбург, Елена Васильева

