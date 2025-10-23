Нет газа, сосед-пьяница, ребенок теряет зрение, конфликт с ТСЖ – депутат рассказал, с какими жалобами к нему приходят люди

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел прием граждан и рассказал, с какими проблемами к нему обращаются.

По его словам, некоторые вопросы удается решить сразу, с другими – приходится повозиться, потому как они требуют переписки с различными ведомствами.

«Анастасия Леонидовна живет на Эльмаше по улице Кобозева. В ее доме нет газа с 23 августа, – рассказал об одной из обратившихся Алексей Вихарев. – Из-за того что сосед-пьяница не пустил на проверку в свою квартиру сотрудников газоснабжающей организации, газ отключили всему подъезду. Такая уж практика. В многоквартирном доме проживают пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми, отсутствие газа для всех – большая проблема! Люди элементарно не могут приготовить себе поесть! Написал запрос в «Екатеринбурггаз». Газовики пошли навстречу, совместно с управляющей компанией повторно сходили на проверку квартиры тревожного соседа, осмотрели его газовое оборудование, сделали опрессовку и вернули газ людям!»

В другом случае со своей проблемой пришли жильцы дома № 31а по ул. Баумана. Они уже несколько лет конфликтуют с ТСЖ. «Жалуются на председателя. Говорят: хамит, угрожает обширными связями в администрации, уклоняется от встреч, рисует протоколы общих собраний. Дом содержится плохо: подъезды грязные, про благоустройство и детские площадки вообще забыли. Обратился в областной Жилнадзор. Уверен, с помощью ведомства убедим председателя ТСЖ быть повнимательнее к людям и своим прямым обязанностям», – считает депутат.

Приходят на прием к депутату Вихареву и люди с совсем личными вопросами. «Обратилась ко мне Елена. Ее 11-летний сын резко начал терять зрение. После обследования в Екатеринбурге выяснилось, что у ребенка очень редкое заболевание. Чтобы назначить ему лечение, нужно сдать анализы в медико-генетическом научном центре им. Академика Н.П. Бочкова в Москве. Направление наша больница выписала, но очередь большая, запись только на конец года. А ждать нельзя – существовал большой риск полной потери зрения. Мама мальчика попросила меня посодействовать в ускорении процесса. Направил запрос в областной минздрав. Вместе нашли выход: ребенка осмотрел хороший врач-генетик из городского центра охраны здоровья матери и ребенка. Елена счастлива – ее сын начал лечение!» – поделился депутат.

По его словам, слаженная работа помощников, сотрудников разных организаций, ведомств и министерств, которые идут навстречу, оперативно реагируют на запросы, очень способствует решению проблем людей здесь и сейчас. «Только вместе мы можем многое решить!» – отметил Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Елена Васильева

