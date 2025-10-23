С дроппера взыщут деньги, похищенные у пенсионерки из Каменска-Уральского

Жительницу Каменска-Уральского в марте этого года обманули мошенники. Неизвестные позвонили пенсионерке, представились сотрудниками оператора сотовой связи и убедили ее перечислить денежные средства в общей сумме 49 тыс. рублей на банковский счет.

Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули. Органами следствия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину). В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что получателем части указанных средств в размере 49 тыс. рублей является житель поселка Молодежный Иркутской области, 2006 г.р.

Молодой человек не смог доказать законность получения денег. В связи с чем прокуратура Каменска-Уральского направила в суд заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения в размере 49 тыс. рублей. На основании изложенных доводов и представленных по делу доказательств мировой судья судебного участка № 62 Иркутского района Иркутской области удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании суммы неосновательного обогащения с дроппера в полном размере , – сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры .

Приговор пока не вступил в силу. Прокуратура обещает проконтролировать, чтобы деньги вернулись пострадавшей пенсионерке.

