Очень невнимательный таксист наехал на пешехода и задавил насмерть

В Верхней Пышме таксист получил полтора года колонии за смерть человека из-за своей невнимательности.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда, трагический инцидент произошел весной 2024 года на территории одного из садовых некоммерческих товариществ. Высадив пассажиров, таксист Руслан Панов, управляя автомобилем, начал движение задним ходом.

Согласно приговору от 26 мая 2025 года, водитель проявил преступную небрежность: он не убедился в безопасности маневра и не воспользовался помощью других лиц, как того требуют правила дорожного движения. В результате Панов совершил наезд на пешехода, находившегося позади машины. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В суде Панов свою вину не признал и просил его оправдать.

Верхнепышминским городским судом Руслан Панов был осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ –«нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Также его лишили права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Помимо уголовного наказания, с Панова были взысканы компенсации морального вреда: по 600 тысяч рублей каждому из родителей погибшего и 400 тысяч рублей – его сестре. Также осужденный обязан возместить расходы на погребение.

Приговор был обжалован самим Пановым, его защитником и адвокатом потерпевших в суде апелляционной инстанции. Однако вышестоящий суд не нашел оснований для его изменения и оставил жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

