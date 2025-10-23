Денис Паслер пообещал предусмотреть в бюджете возможность строительства метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о перспективах строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге.

«В проекте областного бюджета предусмотрены документы, связанные с предпроектной и проектной работой. Пока нет проекта как документа, переходить к обсуждению строительства метро неразумно и невозможно», – отметил глава региона на брифинге.

Паслер уточнил, что пока нет определенной концепции, в каком направлении будет продлена подземка. Для этого необходимо подготовить технико-экономические показатели и провести исследования по пассажиропотоку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube