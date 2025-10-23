Свердловским ветеранам Великой Отечественной войны подняли региональные выплаты

Правительство Свердловской области одобрило повышение размера выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

«До 2025 года единовременная региональная выплата ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны составляла пять тысяч рублей, а в связи с 80-летием Победы была увеличена до 25 тысяч. Принятым постановлением правительства указанным категориям ветеранов эта сумма сохраняется на последующие годы», – сообщил губернатор Денис Паслер на брифинге.

Как уточнили в департаменте информационной политики, в 2025 году единовременную региональную выплату к 80-летию Победы получили более 28 тысяч человек, из них – 170 участников и инвалидов ВОВ. Всего в следующем году на указанные выплаты будет направлено более 29 миллионов рублей из областного бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

