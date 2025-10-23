российское информационное агентство 18+

Четверг, 23 октября 2025, 16:26 мск

Свердловским ветеранам Великой Отечественной войны подняли региональные выплаты

Правительство Свердловской области одобрило повышение размера выплат ветеранам Великой Отечественной войны.

«До 2025 года единовременная региональная выплата ко Дню Победы для участников и инвалидов Великой Отечественной войны составляла пять тысяч рублей, а в связи с 80-летием Победы была увеличена до 25 тысяч. Принятым постановлением правительства указанным категориям ветеранов эта сумма сохраняется на последующие годы», – сообщил губернатор Денис Паслер на брифинге.

Как уточнили в департаменте информационной политики, в 2025 году единовременную региональную выплату к 80-летию Победы получили более 28 тысяч человек, из них – 170 участников и инвалидов ВОВ. Всего в следующем году на указанные выплаты будет направлено более 29 миллионов рублей из областного бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

